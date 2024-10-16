جنايات النجف تحكم بإعدام إرهابي من كركوك "عبر تقنية الفيديو"

شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات النجف، يوم الأربعاء، وعبر تقنية الفيديو (كونفرانس) بإعدام إرهابي من كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أجرت محاكمة الكترونية وعبر تقنية الفيديو لإرهابي من اهالي كركوك وقضت بإعدامه شنقا حتى الموت".

وأشار المصدر الى أن "الارهابي قام بمبايعة داعش وقدم للنجف من أجل استطلاع مكاتب المراجع ونقل المعلومات لقيادات التنظيم".

ولفت المصدر الى أن "قرار المحكمة صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي شهر نيسان 2024، أعلنت وزارة العدل، عن خطة حكومية لتعميم تجربة تدوين إفادة المحكومين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال الإنترنت في المحافظات.