جنايات النجف تحكم بـ"السجن المؤبد" على مطلق "رصاصة طائشة" قتلت موظفاً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الإثنين، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة قتل موظف في بلدية المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم تمت إدانته بقتل موظف في مديرية بلدية النجف في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بعدما قام برمي عشوائي في أحد حفلات الزفاف بمركز المحافظة وأدت لمقتل هذا الموظف".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".