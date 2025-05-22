جنايات النجف: الإعدام مرتين لداعشي قتل ضابطاً ومنتسب شرطة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الخميس، حكمين بالإعدام لمرتين بحق مدان بالانتماء لتنظيم داعش.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرم الارهابي أقدم على قتل ضابط برتبة رائد ومنتسب واصابة اثنين اخرين اثناء التحقيق معه، فضلا عن قيامه بحرق سيارات تعود إلى مواطنين بقصد تهديد الامن الوطني واثارة الرعب والتشجيع على الإرهاب والمساس بأمن المجتمع وتهديده في مدينة النجف".

وأضاف البيان، أن "الاحكام صدرت بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".