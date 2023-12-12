جنايات النجف: الإعدام لمدان بقتل وإصابة 3 مواطنين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة قتل وإصابة 3 مواطنين العام الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات النجف اصدرت، اليوم، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقضية قتل احد المواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح بواسطة الة حادة (سكين) نتيجة شجار مسلح حصل أواخر العام الماضي 2022".

وبين المصدر، ان "حكم الاعدام صدر استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".