جنايات النجف: المؤبد لتاجري مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف يوم الثلاثاء، حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان الأول ضبط بحوزته 1500 قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة المدان الثاني مواد مخدرة".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استنادا لأحكام المادتين ۲۷/ اولا و ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".