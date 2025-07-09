جنايات الكرخ تصدر حكماً بالحبس بحق متاجر بقطع أثرية

شفق نيوز– بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان أُدين بجريمة الاتجار بقطع أثرية، بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المدان ضُبطت بحوزته قطعة فخارية كُتب عليها بالخط المسماري، وكان يعتزم بيعها مقابل مبلغ قدره 15 ألف دولار.

وأوضح أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، واستدلالاً بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات.