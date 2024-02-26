القضاء العراقي: الاعدام والسجن بحق "ارهابيين" والمؤبد لتاجري مخدرات أحدهما "أجنبي"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الاثنين، حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما أصدرت جنايات ذي قار، حكم الإعدام بحق "إرهابي" عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي أيوب.

وأوضح إعلام مجلس القضاء الاعلى، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "مدانين اثنين احدهما يحمل الجنسية الاجنبية ضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة (المثيل امفيتامين) لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي بيان منفصل، أفاد إعلام القضاء، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب في مدينة الحلة.

وذكر، في بيانه، أن التفجير أدى حينها إلى مقتل 8 مواطنين واصابة 50 اخرين، مع الحاق اضرار في سيارتين عائدتين إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية عام 2011.

وتابع أن "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي صلاح الدين، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد افراد "عصابات داعش الارهابية".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم الارهابي شارك مع العصابات الارهابية بمقاتلة القوات الامنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع ارهابية وحرق مركز شرطة العوجة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لاحكام المادة الثانية / 1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".