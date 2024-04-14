جنايات الانبار: ثلاثة أحكام بالحبس الشديد بحق مسؤول محلي ادين بالرشوة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الأحد، ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن كل حكم بحق مدير الدائرة القانونية في الشركة العامة للزجاج والسيراميك عن جريمة تلقيه رشوة من أشخاص مقابل وعده لهم بالتثبيت بصفة عقود.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد اشتراكه مع متهم آخر باستلام مبالغ مالية من قبل عدد من موظفي الأجور اليومية لغرض اكمال معاملاتهم لغرض تثبيتهم بصفة عقود".

وأضاف أن "الأحكام صدرت استنادا لأحكام القرار 160/ ثانياً/1 لسنة 1983 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".