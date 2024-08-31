"جميل".. معاناة نازح سوري تحت شظايا الطائرة التركية في كركوك

شفق نيوز/ لم يكن في حسبان الشاب السوري عبد القادر جميل، الذي نزح مع عائلته، أن يُصاب بحطام طائرة مسيّرة تركية سقطت في وسط كركوك.

يعيش "جميل" البالغ من العمر 29 عاماً مع زوجته وأطفاله الأربعة في شقة سكنية متواضعة بسوق منطقة "رحيم اوه" ذات الغالبية الكوردية شمالي كركوك. يخرج يومياً في ساعات مبكرة للبحث عن لقمة العيش لأسرته من خلال العمل في سوق العمالة في كركوك.

من عنف إلى عنف

بسبب العنف وتداعياته في سوريا، اضطر عبد القادر جميل للنزوح إلى العراق حيث استقر لسنوات في إقليم كوردستان، ثم انتقل إلى كركوك للعمل والسكن. لم يكن على علم أنه سيكون تحت مرمى شظايا الطائرة التركية التي سقطت في كركوك قبل يومين.

يقول جميل في حديثه لوكالة شفق نيوز: "في يوم الخميس، كنا نعمل في موقع لصب أرضية في منزل في حي تسعين. حوالي الساعة العاشرة صباحاً والنصف، رأينا الطائرة مشتعلة. كنا نتحدث عن احتمال سقوط الطائرة على الحي، وبعد دقائق قليلة سقطت أجزاء منها وأحدثت دويّ انفجار وهالة كبيرة من النار. أصبت في ساقي اليمنى، وتم نقلي إلى مستشفى كركوك العام بواسطة أصدقائي العاملين معي."

ويضيف: "تم تضميد جراحي، وبعد تسجيل أقوالي، عدت مساءً إلى منزلي مع زوجتي وأطفالي الأربعة، أدفع إيجار هذا المنزل بمبلغ 150 ألف دينار (نحو 100$)، وهو في حالة متدهورة كما تراه."

وضع مالي صعب

يقول جميل إن "وضعه المالي صعب، ويعمل يومياً بأجور تتراوح بين 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار. في الأيام التي لا أعمل فيها، أحمل علبة الأصباغ والفرشاة وأخرج إلى الأسواق لصبغ الأحذية لتوفير لقمة العيش والطعام لعائلتي."

من جانبه، يروي أحد زملاء العمل مع جميل، المدعو سوران خورشيد، لوكالة شفق نيوز قائلاً: "كنا نعمل عندما سمعنا أصوات الانفجارات وتوقعنا أن الطائرة ستسقط على المنازل. وبعد دقائق، سقطت أجزاء من الطائرة على مكان عملنا، وكان الشاب السوري جميل هو الوحيد الذي أصيب في الحادث."

ويضيف: "تم نقل جميل إلى المستشفى يوم الخميس، وبقينا معه في منزله للاطمئنان على صحته. كما قمنا بتسوق الطعام لعائلته لأنه مصاب في رجله ولا يستطيع الحركة."

وكشف نائب قائد الدفاع الجوي في المنطقة الشمالية العميد الركن عبد السلام حمودي رمضان، أول أمس الخميس، أن الدفاعات الجوية العراقية اسقطت طائرة مسيرة تركية كانت قادمة من جهة محافظة السليمانية، مبينا أنه تم استهدافها في منطقة "جيمن" وسط مركز محافظة كركوك.

وقال العميد الركن رمضان لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية النوع اخترقت الاجواء العراقية من جهة السليمانية، وتم رصدها من قبل قطاعات الدفاع الجوي".

وأوضح أنه "بعد دخول الطائرة مرمى الهدف تم اسقاطها من قبل منتسبي الدفاع الجوي"، مؤكدا أنه "تم اسقاطها بعد اختراقها للاجواء العراقية".

لكن قيادة العمليات المشتركة، اعلنت تشكيل فريق عمل للوقوف على أسباب سقوط طائرة تركية مسيرة وسط محافظة كركوك رغم اعلان الدفاعات الجوية رسميا اسقاطها في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

يذكر أن طائرة "أنكا" هي طائرة بدون طيار تركية الصنع، تم تطويرها من قبل الشركة التركية لصناعات الفضاء لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية في مجال الاستطلاع والمراقبة والهجوم. تم تسمية الطائرة باسم طائر العنقاء الأسطوري.

وتتميز طائرة "أنكا" بقدرتها على حمل رادار ذي فتحة اصطناعية وأسلحة دقيقة والتواصل عبر الأقمار الصناعية. تم تصدير هذه الطائرة إلى تونس في العام 2020، وتم التفاوض مع دول أخرى لشراء هذه الطائرة.