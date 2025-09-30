جميعهم طلاب وعمال .. اصابة 9 اشخاص بجروح بحادث على طريق كركوك - أربيل

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري على طريق كركوك – أربيل مع أولى أيام العام الدراسي الجديد، أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع بين سيارة (كامري) تقل طلبة من جامعة الكتاب، و مركبة حمل نوع (كيا) تقل عدداً من العمال في قضاء (آلتون كوبري)"، مبيناً أن "الحصيلة أسفرت عن إصابة خمسة طلاب وأربعة عمال مصابين".

ويشهد طريق كركوك – أربيل عبر (التون كوبري) كثافة في حركة المركبات، و لا سيما في موسم بدء العام الدراسي، حيث يزداد تنقل الطلبة والعاملين بين المحافظتين.