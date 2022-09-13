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جملة قطوعات وزخم مروري في شوارع عدة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T06:15:06+0000
جملة قطوعات وزخم مروري في شوارع عدة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح الثلاثاء، بقطع العديد من شوارع العاصمة بغداد، الأمر الذي تسبب بزخم مروري كبير.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "جسر مخرج منطقة الحسينية و منطقة الراشدية و مخارج المناطق في سايد الزوار المتجهين إلى كربلاء، أغلق بالكامل".

وأضاف أن "القطوعات شملت كذلك السايد القادم من سيطرة الشعب إلى مجسر الشعب (سايد واحد) وقطع مدخل شارع قناة الجيش من جسر الشعب باتجاه جسر الطالبية".

وأشار المصدر، إلى "استمرار إغلاق بوابة المنطقة الخضراء من جهة سريع القادسية والسماح فقط لحاملي الباجات بالدخول"، لافتا إلى أن "ساحة عقبة بن نافع تشهد الآن زخماً مرورياً".

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