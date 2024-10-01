جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب "علي المؤيد" بسبب مخالفات تتعلق بـ"هدر أموال"

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم الثلاثاء، جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب مدير هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب جمعت تواقيع من أعضاء المجلس بلغت 140 توقيعاً لاستجواب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد لوجود مخالفات كثيرة بحقه".

وأوضح أن "من أكثر المخالفات التي سجلت هي وجود شبهات فساد اضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية دون مناقصة لتسجيل الهواتف النقالة".

واشار الفتلاوي الى أن "هناك الكثير من المخالفات تتعلق بهدر الأموال وشراء السيارات وصرف أموال على الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الملفات".

وتابع أن "طلب الاستجواب قدم إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة وسيتم تحديد موعد الاستجواب من قبل رئيس البرلمان".

يشار الى أن لجنة النقل والإتصالات النيابية أكدت خلال اجتماع لها عقدته قبل أيام وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب المضي في موضوع استجواب وزيرة الإتصالات واستجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات، مؤكدة على أنها أكملت جمع التواقيع للمضي في موضوع الاستجوابين.