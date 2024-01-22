جمعية معنية بحرية الصحافة تدين اعتقال مراسل صحفي في الديوانية: على السوداني الإيفاء بوعوده

شفق نيوز/ أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الاثنين، اعتقال مراسل صحيفة المدى المحلية في محافظة الديوانية من قبل جهة امنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، وفيما بينت أن الاعتقال جاء بسبب شكوى مرفوعة ضد الصحفي إثر نشره وثيقة تتعلق بحريق مستشفى النسائية والأطفال في المحافظة، طالبت رئيس الوزراء بـ"الايفاء بوعوده" لحماية الفضاء الصحفي.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عناصر تابعة لجهاز الأمن الوطني في الديوانية اعتقلت، ظهر اليوم الأثنين، مراسل جريدة "المدى" ضياء مهجة، واقتادته إلى مبنى الأمن الوطني في المحافظة".

وأضافت الجمعية انها "علمت من منسقها في الديوانية ان اعتقال الصحفي ضياء مهجة جاء بسبب دعوى قضائية رفعتها ضده جهات امنية في المحافظة، اثر نشره وثيقة صادرة عن الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، تشير الى ان حريق مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية جاء نتيجة تماس كهربائي، في حين ان الاجهزة الامنية اعلنت في وقت سابق اعتقال اربعة شباب اتهمتهم بالتسبب في الحادث"، مبينة أن "مهجة ما يزال مهجة معتقلا لدى الاجهزة الامنية حتى لحظة كتابة هذا البيان".

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "الاعتقال"، فيما عدت "سياسة السلطات المحلية منهجا خطيرا لإسكات وترهيب الصحفيين.

وتابعت أن "في الوقت الذي تبدي فيه الجمعية قلقها من اصرار الاجهزة الامنية على التزام الاساليب البوليسية ضد الصحفيين، فإنها تدعو القضاء الى مراجعة القضايا التي تخص العاملين في وسائل الاعلام مراجعة دقيقة، والتاكد من صحتها قبل قبولها او رفضها"، فيما طالبت بـ"اطلاق سراح الصحفي على الفور".

وذكرت الجمعية رئيس الوزراء بـ"ضرورة الإيفاء بوعوده التي أطلقها فور تسنمه الحكم، بحماية الفضاء الصحفي، والعاملين في وسائل الإعلام، واحترام الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بمختلف أشكاله، والامتثال له".