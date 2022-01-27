جمعية: ضابط أمن يعتدي على صحفية في البصرة

شفق نيوز/ أفادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، يوم الخميس، بقيام ضابط أمن يرتدي الزي المدني باحتجاز كادر راديو "المربد" في البصرة على خلفية تغطية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة، إضافة إلى الاعتداء على المراسلة بالضرب والشتم.

ونقلت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن مراسلة المربد، نور التميمي، قولها إن "ضابط أمن يبدو أنه ينتمي لاستخبارات البصرة، كان مرافقاً لزيارة الكاظمي لجمعية محاربين البصرة، احتجزها مع المصورين (علي طبينة وازهر العيداني) لأكثر من ساعة، وصادر معداتهم الصحفية، ومسح مواد مسجلة في ذاكرة الكاميرات، بذريعة ظهور الضابط في تسجيلات الفيديو.

وأضافت التميمي، أن "ضابط الأمن وبعد أن احتجز الكادر، اعتدى بالضرب عليها وزميليها المصورين"، معبرة في الوقت نفسه عن امتعاضها من الاعتداء الذي تعرضت له من قبل ضابط امن كان يفترض به حمايتها لا الاعتداء عليها.

وأعربت الجمعية، عن قلقها بعد تكرار حالات الاعتداء على الزملاء الصحفيين في البصرة، فيما عدته "خرقا فاضحا للدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد".

وأكدت أن "الزيارات الخاصة لرئيس الوزراء للمحافظات او الدوائر العامة تحظى عادة بتغطيات صحفية، ولكن دائما ما يرافقها انتهاكات عديدة ضد الصحفيين"، داعية رئيس الوزراء إلى "فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على صحفية وقت حضوره واثناء التغطية لزيارته، ومحاسبة ضابط الأمن الذي اعتدى عليها، واحتجز الكادر، دون مبرر، والايفاء بالتزاماتها التي أعلن عنها عند تسلمه إدارة الحكومة في البلاد".

وأعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عن أسفها لـ"عدم اكتراث الكاظمي للمطالبات والمناشدات التي رفعتها الجمعية له لمحاسبة العناصر غير المنضبطة".