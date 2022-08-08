جمعية: "سرايا السلام" تحتجز صحفياً وتمنع وسائل الإعلام من تغطية انفجار النجف

شفق نيوز/ كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، يوم الاثنين، عن قيام عناصر من "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري في النجف، باحتجاز صحفي ومنع وسائل الإعلام من تغطية انفجار في مصنع للعبوات الناسفة تابع لها في المحافظة.

وقال مراسل قناة "التغيير" الفضائية، محمد رزاق، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العناصر المسلحة منعته، ومراسلي قنوات كل من "وان نيوز، ودجلة، والفلوجة، وزاكروس، ووكالة الأنباء العراقية، وكالة رويترز" من تغطية الحدث الذي اسفر عن وقوع اصابات بشرية.

وبين ان "العناصر قامت باحتجاز المصور (مصطفى ولاء) داخل المقر، والاستيلاء على كاميرته، وحذف المسجل من اشرطة الفيديو، قبل اعادتها اليه واخلاء سبيله".

وذكر المراسل ان "القنوات غادرت موقع الحادث على الفور بعد احتجاز المصور، دون اداء مهامهم".

بدورها أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق هذا التصرف "غير القانوني، والتعدي على اداء ومهام وعمل الصحفيين"، عادة ذلك انتهاكاً لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وحملت الجمعية رئيس الوزراء "مسؤولية غياب القانون، وقيام المسلحين بمنع التغطيات الصحفية دون اي تدخل من رجال الامن".

وطالبت الاجهزة الامنية في النجف بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في وسائل الاعلام، لمنع احتجاز الصحفيين، او اعتقالهم، لمجرد أدائهم واجباتهم الصحفية، وتدعو الجميع الى احترام مبادئ القانون، والدستور الكافل لحرية العمل الصحفي.

من جانبه، قال الناطق باسم "سرايا السلام"، مرتضى البهادلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لا صحة لما اشيع من اخبار مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية عن انفجار كدس عتاد في مقر لواء النجف لسرايا السلام".

وأضاف "الذي حدث هو نشوب حريق في إحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء وأثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبها في إخماد الحريق، حصل انفجار نتيجة تسرب غاز الأوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية".

وتوعد البهادلي "ستتم مقاضاة الوكالات الاعلامية التي تروج الأخبار الكاذبة المضللة للحقيقة".

وكان مصدر أمني في النجف، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن كدس عتاد انفجر صباح اليوم، في (معسكر صقر سابقا) قرب الملعب الاولمبي بمحافظة النجف، ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين على الاقل.

وأوضح المصدر، أن الكدس يتبع لفصيل سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري، مرجحا أن يكون الانفجار ناجم عن ارتفاع بدرجات الحرارة وسوء التخزين.

ولاحقاً كشف مسؤول أمني رفيع، لوكالة شفق نيوز، ان "المبنى الذي تعرض للانفجار في النجف داخل معسكر لسرايا السلام (صقر سابقا) في وقت سابق اليوم، هو مصنع خاص للعبوات الناسفة".

وأضاف المسؤول الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن "الأجهزة الأمنية مُنعت في بداية الحادث من الدخول لحين اخلائه من أدوات الصناعة وإزالة الآثار".