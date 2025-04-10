جمعية الهلال الأحمر العراقي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسم "تبرعات غزة"

شفق نيوز/ حذرت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الخميس، من عمليات نصب واحتيال تجري باسمها تحت غطاء جمع تبرعات لأهالي قطاع غزة في فلسطين.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحذر المواطنين من عمليات احتيال من قبل ضعاف النفوس من خلال صفحات وهمية لعملية جمع تبرعات لأهالي غزة بالتعاون مع مصرف الرافدين".

وأضافت "لذلك نحذر المواطنين من التعامل مع هكذا حالات وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استمرارنا بالعمل الإنساني خدمة للمواطنين وسنتعامل بالطرق القانونية مع الأشخاص الذين ينتحلون صفة الهلال الأحمر".