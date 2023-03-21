جمعية اغاثية طبية تطلق تطبيقاً ماليا الكترونياً للعمل الخيري والبنك المركزي يدعمها

شفق نيوز / أعلنت جمعية طبية متخصصة بالإغاثة والتنمية، اليوم الثلاثاء، إطلاق تطبيق مالي إلكتروني للعمل الإنساني في العراق، وفيما كشفت عن أبرز مشاريعها التي قدمتها، ابدى محافظ البنك المركزي العراقي دعمه لآليات عملها الالكتروني ومشاريع "العراق الأخضر" لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحد للإغاثة والتنمية احمد مشرف الهيتي خلال كلمة في حفل انطلاق تطبيق (e. Donate) الإلكتروني في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "نجتمع هذا اليوم لانطلاق أول تطبيق الكتروني مالي يخص العمل الانساني الخيري التنموي في العراق والذي يعتبر نقلة نوعية في العمل الإنساني ويواكب التطور وسرعة الاستجابة وتعزيز منظومة العمل الخيري في العراق".

وأضاف، أن "منظمتنا دأبت ومنذ تأسيسها في عام 2003 على تقديم المساعدة والمساهمة في بناء العراق الحديث وكان عملها في شتى المجالات الاغاثية والصحية وقطاع الحماية والتعليم، فقدمت مئات المشاريع ذات النفع العام وبدعم من المجتمع الدولي والعربي وبدعم كبير من حكومة العراق على مدى السنوات المنصرمة حيث كان عدد المستفيدين يزيد عن مليون مستفيد سنوياً وخاصة خلال الأزمة الانسانية الكبرى منذ عام 2014".

وتابع الهيتي أن "بعد اعلان النصر النهائي على زمر التخريب وطيور الظلام شمرت المنظمة عن سواعدها للمساعدة في إعادة إعمار العراق وبرنامج اعادة الاستقرار وبدعم من المجتمع الدولي والعربي، وبعد الاستقرار دأبت المنظمة على تقديم المشاريع التنموية الكبيرة ومنها مشروع أضاحي العراق، ومشروع مستشفى المستقبل لسرطان الأطفال، والمشروع الوطني للمستشفى المتنقل في العراق، أضافة الى الحملات الاجتماعية الأخرى كالحملات الإنسانية لمساعدة المتضررين في المنطقة وآخرها الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".

وزاد رئيس الجمعية بالقول "كما أطلقنا مبادرة مشروع العراق الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والتي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن"، مبينا انه "نتيجة لذلك جاءت الحاجة لأطلاق هذا التطبيق الالكتروني لدعم هذه المشاريع التنموية من خلال المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات وميسوري الحال والمواطن كلا حسب استطاعته لأجل تقديم أفضل خدمات للمواطن من أجل مستقبل وصحة افضل".

من جهته قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في كلمة خلال الحفل إن "منظمة الجمعية الطبية العراقية الموحد للإعانة والتنمية قدمت الكثير من المبادرات والانجازات التي تصب في خدمة ابناء هذا البلد، واحيي كل الجهات المحلية والدولية والعربية التي قدمت الدعم والاشراف المستمر في هذه الجمعية".

وأضاف العلاق أنه "عندما فضّلت الجمعية استخدام ادوات حديثة في مسألة التعاطي مع الادوات والدفع الالكتروني فإنها تقدم خطوة متقدمة للبنك المركزي الذي وضع في أولويات برنامجه الاستخدام الصحيح للقنوات الالكترونية لحركة الاموال وتحويلاتها بما يوفر قدراً كبيراً من السهولة والانسيابية والرخاء وتتبع حركة الأموال".

ووفق العلاق فان "البنك المركزي يلتقي مع توجهات العراق الأخضر"، مبينا أن "البنك المركزي يركز في الوقت الحاضر على مبادرات المشاريع التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر وبالتغيرات المناخي، وهناك تخصصات كبيرة لدعم وتمويل المشاريع المتعلقة بهذا الجانب".