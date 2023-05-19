"جمعت الريادة والرياضة".. الداخلية تنبه عن خطر المخدرات بسيارات "كلاسيكية" تجوب الكرخ والرصافة (صور)

شفق نيوز / في ظل حملاتها المستمرة لمواجهة "آفة" العصر، نظمت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية حملة "مختلفة" للتعريف بالمخدرات وخطرها في شوارع العاصمة، عبر رحلة "مميزة" في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز تفاصيل الحملة التي أشرفت عليها المديرية عبر حملة جمعت فيها السيارات الكلاسيكية والرياضية والدراجات النارية وجابت فيها شوارع العاصمة بغداد، في جانبي الكرخ وبغداد".

وتضمنت الحملة التي تعد نادرة وواكبتها وكالة شفق نيوز وضع "بوسترات وملصقات" على هذه السيارات والدراجات من أجل التعريف والتنبيه بخطر المخدرات وتوعية فئات المجتمع وخصوصا الشباب بهذا الظاهرة القاتلة.