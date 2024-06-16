جمعتهما "بوبجي" وفرّقهما السجن.. الحبس 5 سنوات لزوجة هربت مع عشيقها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بصدور حكم قضائي بحق شابة متزوجة هربت من عشيق تعرفت عليه عبر لعبة "بوبجي" الشهيرة، وهربا إلى إيران، مبيناً أنه تم إلقاء القبض عليهما في منفذ حدودي عند عودتهما إلى العراق.

وفي تفاصيل القضية، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً من اهالي محافظة الديوانية تعرف على شابة متزوجة ولديها طفلان من أهالي سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار عبر لعبة (بوبجي)، وقرر القدوم إليها ليهربا معاً إلى منطقة مجهولة، قبل عدة أشهر".

وبين أن "ذوي الفتاة سجلوا في حينها بلاغاً لدى الجهات الأمنية بتعرض ابنتهم للاختطاف"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال الفتاة والشاب في أحد المنافذ الحدودية أثناء محاولتهما الدخول إلى العراق لوجود بلاغ مسبق بحقهما".

وأضاف المصدر، أنه "عند التحقيق معهما من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنهما هربا من سوق الشيوخ إلى العاصمة بغداد، ومن ثم إلى مدينة السليمانية واستقروا فيها عدة أيام، ثم تسللا إلى إيران عن طريق أحد المهربين، وبعد نفاذ ما لديهما من مال قررا العودة إلى العراق، ولم يكونا يظنان أن هناك تعميم أوصاف الفتاة لدى الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية، حيث تم إيقافهما وإرسالهما مخفورين إلى جهة الطلب".

وتابع المصدر أن "ذوي الفتاة حاولوا قتلها غسلاً للعار أمام بوابة المحكمة، لكن جهود الأجهزة الامنية حالت دون ذلك"، مؤكداً أن "محاكمتهما أمام محكمة جنح سوق الشيوخ استمرت ساعتين، حيث انتهت بصدور قرار قضائي بحق الفتاة بالحبس لمدة خمس سنوات، والشاب ثلاث سنوات".