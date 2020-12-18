"جمعة الحبوبي" تستقطب عشرات المتظاهرين للتجمع وسط مدينة الناصرية

شفق نيوز/ توافد العشرات من متظاهري ذي قار، يوم الجمعة، على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية، لتنظيم تظاهرة "جمعة الحبوبي" التي حشدّ لها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عشرات المتظاهرين من مختلف مدن محافظة ذي قار، توافدوا منذ ظهر اليوم، على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية، ساحة الحبوبي، تلبية لتحشيد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام لتنظيم تظاهرة باسم "جمعة الحبوبي" الهدف منها المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل الاجهزة الامنية.

وأشار إلى أن القوات الامنية انتشرت بكثافة في محيط ساحة الحبوبي والطرق المؤدية إليها.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي، تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية.

وقال مصدر محلي في محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان الاشتباكات تجددت بسبب قيام القوات الامنية بمنع المتظاهرين من إلى ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في مدينة الناصرية.