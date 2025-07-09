جمرة القيظ تقترب من العراق.. "استعدوا الى أشد أيام الصيف حرارة"

شفق نيوز - بغداد

قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الأربعاء، أن ما تعرف بـ"جمرة القيض" التي ترتفع معها درجات الحرارة الى مستويات قياسية خلال فصل الصيف تجتاح البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "مع نهاية فترات الاعتدال النسبي التي رافقت الأيام الماضية، واعتبارا من بداية الأسبوع المقبل تدخل البلاد مرحلة جديدة من فصل الصيف، مع تصاعد واضح في درجات الحرارة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة خمسينية في عدد من مدن جنوب البلاد اعتبارا من يوم السبت 12-7 ، بينما تكون دون الخمسين بقليل في باقي المدن".

وأضاف أن "هذا التصعيد الحراري يمثل بداية الدخول في ما يُعرف محليا( شعبياً) بـ "جمرة القيظ"، التي تعتبر من أشد فترات الصيف حرارةً في العراق والجزيرة العربية، وتبدأ عادة منتصف تموز وتمتد حتى منتصف آب، وتُعد ذروة نشاط المنخفض الحراري السطحي الذي يسيطر على المنطقة، فيدفع بالهواء الحار والجاف من الجنوب الشرقي نحو العراق مع تواجد مرتفع جوي بالطبقات العليا".

ماذا يحدث خلال أيام جمرة القيظ:

- تكون أشعة الشمس شبه عمودية على المنطقة، مما يزيد من الإشعاع الشمسي الوارد.

- تسجل مدن الجنوب والوسط درجات حرارة قياسية تتجاوز 50 م° أحيانا في بعض السنوات.

- تقلبات في سرعة واتجاه الرياح وترتفع نسب الرطوبة جنوبا.

توصيات:

يوصى بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة (من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا)، والإكثار من شرب الماء وتخفيف الأنشطة الخارجية.