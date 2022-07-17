"جمرة القيظ" تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد موجة حارة تجتاح أغلب مدن البلاد خلال الايام المقبلة، متوقعا ارتفاعا بدرجات الحرارة فوق المعدل وهي بداية ذروة أيام الحر وما تُعرف بـ"جمرة القيظ" في العراق.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن درجات الحرارة ستتجاوز حاجز 50 درجة بقليل في مدن جنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء.

كما نوه إلى سكون بالرياح السطحية وتوقعات بارتفاع معدلات الرطوبة واجواء مرهقة في مدينتي البصرة وميسان اعتبارا من يوم الثلاثاء تتبعها ذي قار ومدن الفرات الاوسط لاحقا، مبينا أنه متوقع ان تستمر عدة ايام.

وأوضح عطية أن جمرة القيض هي فترة من فترات موسم الصيف اللاهبة تبدأ بعد منتصف شهر تموز وتستمر لغاية نهاية الثلث الأول من آب.