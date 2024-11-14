جماهير حاشدة وشاشة عملاقة.. ماذا يجري في ساحة التحرير؟ (صور)

شفق نيوز/ شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حشداً جماهيرياً كبيراً أمام شاشة عملاقة، لمؤازرة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره الأردني، لحساب الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العام 2026.

ووضعت الأجهزة الأمنية العراقية، خطة محكمة وفرضت إجراءات عدة لحماية الجماهير المحتشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حضور الجماهير الكروية الحاشدة في ساحة التحرير، وتراصهم بجنب بعض وهم يشاهدون بإمعان إلى شاشة، حيث تدورا أحداث مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني.

وانطلق قبل قليل، الشوط الثاني لمباراة العراق والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب جذع النخلة في البصرة.