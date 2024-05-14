جماعة "القربان" تضرب مجدداً.. ذي قار تسجل 4 حالات انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل أربع حالات انتحار في مناطق مختلفة، بينها انتحار مراهق ينتمي لجماعة "القربان" المثيرة للجدل "والقلق" في أوساط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاماً أقدم على الانتحار شنقا بواسطة سلك كهربائي، داخل منزله بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وبحسب التحقيقات الأولية تبين أن دوافع الانتحار هي الانتماء لجماعة (القربان) المنحرفة".

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وتابع المصدر "كما أن شاباً في العشرينيات من عمره أقدم اليوم الثلاثاء، على الانتحار برمي نفسه في نهر الخميسات خلف السجن الإصلاحي بذي قار، بسبب سوء حالته النفسية".

وأضاف أن "حادث انتحار ثالث سجل لشاب دون العشرينيات عمره، حيث أقدم على شنق نفسه بواسطة وشاح نسائي داخل منزله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، لكن ذووه تمكنوا من إنقاذه وأكدوا أنه يعاني من حالة نفسية".

وأشار المصدر، إلى أن "شاباً في العشرينيات من عمره أيضاً، قام بمحاصرة ذويه وهو تحت تأثير الخمور والتهديد بقتلهم بواسطة الغاز ثم الانتحار بواسطة سكين حادة، إلا أن الأجهزة الأمنية وصلها إبلاغ بالحالة وتمكنت من اعتقاله بعد إخبار من والده ضده"، مبيناً أن "الشاب المعتقل أتضح لاحقاً أنه مطلوب للأجهزة الأمنية وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".