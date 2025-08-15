جماعة القربان تدفع شاباً للانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار شاب في مدينة الناصرية ضمن محافظة ذي قار، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى انه علاقة علاقة بجماعة القربان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في الثلاثينيات من عمره، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بالمروحة في سقف غرفته داخل منزله بمنطقة حي اور وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث، تشير إلى أن الشاب على علاقة بجماعة القربان المنحرفة".

وجماعة "القربان" أو ما يُعرف بالعلي إلهية نشطت في وسط وجنوبي العراق، وأثارت جدلاً واسعاً بعد تسجيل عدة حالات انتحار مرتبطة بطقوسها.

ويدعي أتباع هذه الجماعة أن الإمام علي بن أبي طالب بمنزلة إله، ويقومون بإجراء قرعة بين أفرادهم، ومن يظهر اسمه يُقدم قرباناً للإمام.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.