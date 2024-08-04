جماعة "القربان" تخترق عوائل ميسان عبر الإنترنت والأجهزة الأمنية تعتقل بعضهم

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مطلع في ميسان، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل العديد من حالات الانتحار واستهداف إلكتروني للنساء من قبل جماعة "القربان".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جماعة القربان باتت تقتحم عوائل ميسان عبر شبكة الإنترنت وتستهدف العنصر النسوي بشكل أساس، حيث سجلت خلال الأيام الماضية انتحار شقيقتين اثنتين وسط مركز المحافظة تتراوح أعمارهن بين العشرينيات والثلاثينيات، إحدهما متزوجة ولديها أطفال".

وبين المصدر، أن "جماعة القربان في ميسان تستخدم عمليات جرح الشريان اليد للانتحار قرباناً للإمام علي بن أبي طالب، بحسب زعمهم".

وأكد أن "القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار لملاحقة عناصر الجماعة في ميسان، وتمكنت من اعتقال عدداً من أنصار الجماعة خلال الفترة الماضية".

وكانت قيادة شرطة محافظة ميسان قد أعلنت في 30 تموز/ يوليو الماضي عن الإطاحة بعناصر جماعة "القربان" الانتحارية.

وقال قائد شرطة ميسان اللواء لفتة المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها "تم تفكيك واعتقال 10 أفراد من جماعة حركة القربان السلوكية بما يعرف بالعلاهية إحدى الحركات المنحرفة فكرياً وذلك في احدى مناطق المحافظة".

وذكر المحمداوي بأن "حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة وبعض المحافظات الأخرى مؤخراً بين صفوف الشباب استدعى إلى تشكيل فريق عمل متخصص لغرض البحث والتحري وجمع المعلومات عن الحركات الناشئة وبعد جمع الأدلة ومراقبة تحركات وسلوكيات بعض مثيري الشك والاشتباه تم رصد مجموعة تتخذ من احدى الدور السكنية في احدى مناطق المحافظة ملاذاً آمناً لها حيث تم تشكيل قوة من قسم شرطة حطين بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تطويق المنطقة ومداهمة المنزل واعتقال عشرة أفراد من عناصر هذه الحركة كانوا متواجدين داخل المنزل".

وكان مصدر محلي في ذي قار، كشف في 15 آيار/ مايو 2023، لوكالة شفق نيوز، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" أو "العلاهية" انطلقت في ذي قار، وأثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أفرادها على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية.

وتعتبر هذه الحركة، محظورة وفق القوانين العراقية، لأن فكرها يقوم على أساس التضحية بالنفس.