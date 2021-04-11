جلولاء توضح أسباب عدم تسلم أكثر من 7 آلاف متضرر للتعويضات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ناحية جلولاء في محافظة ديالى، يوم الأحد، أن أكثر من 7 الاف متضرر لم يتسلموا التعويضات منذ عام 2016.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة من سيطرة تنظيم داعش وما خلفه في الناحية الا ان متضرري العمليات والممارسات الارهابية لم يتسلموا أي تعويضات حتى الآن.

ناحية جلولاء وبحسب الاحصائيات الرسمية تتصدر اعداد المتضررين من أعمال العنف والحروب التي شهدتها محافظة ديالى على مر الأعوام الماضية.

مدير مكتب تعويضات جلولاء المشاور القانوني ابراهيم خزعل احمد قال لوكالة شفق نيوز، إن "مكتبه تسلم أكثر من 7000 معاملة للمتضررين جراء الأعمال الارهابية منذ عام 2016"، مشيرا الى "انجاز 60 -70% منها وإحالتها إلى لجنة التعويضات الفرعية في بعقوبة المعنية باستكمال معاملات المتضررين".

واكد احمد ان "متضرري جلولاء لم يتسلموا اي تعويضات حتى الان بسبب الاجراءات القانونية المعتمدة ومراحل انجاز معاملات التعويض وصولا الى مرحلة الصرف".

ولفت الى أن "ما يؤخر العملية أكثر هو أن صرف مبالغ التعويضات من صلاحيات الحكومة الاتحادية في بغداد و لا يُعرَف متى سيتم صرفها".

واستعادت قوات الامن والبيشمركة جلولاء من قبضة تنظيم داعش قبل ست سنوات، لكن مظاهر الحرب لا تزال بادية على شوارعها، آلاف المنازل طالها الدمار في حين لم يحصل سكانها على تعويضات، ما أثار سخط تلك العوائل.

وتعتبر جلولاء من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور العراقي، يطلق عليها العرب اسم جلولاء، والكورد يطلقون عليها اسم (كولاله)، أما التركمان فيسمونها (قرغان).