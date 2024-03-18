جلولاء ترسل عشرات الأطنان من المساعدات لغزة

شفق نيوز/ أرسل سكان ناحية جلولاء في محافظة ديالى، يوم الاثنين، عشرات الأطنان من المساعدات لغزة.

وقال "أحمد سومر"، وهو أحد المشاركين بحملة جمع المساعدات لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي ناحية جلولاء جمعوا خلال ساعات أكثر من 40 طن من المساعدات التي تضم مواد غذائية مختلفة".

وأضاف أن "المساعدات تم جمعها وإرسالها إلى العاصمة بغداد من أجل ايصالها الى أهالي مدينة غزة المنكوبة والمحاصرة".

وأشار إلى أن "هناك حملات أخرى ستنظم في ديالى لجمع المساعدات وإرسالها إلى غزة".

ويبلغ عدد سكان جلولاء نحو 100 ألف نسمة، وتقع المدينة على بعد (70 كم شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى) وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد خصصت، 3 مليارات دينار (نحو 2.3 دولار) لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية.