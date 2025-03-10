جلولاء تحصي خسائر سيول وادي العوسج: السيارات جُرفت ودخلت المنازل

شفق نيوز/ كشفت إدارة ناحية جلولاء في ديالى، مساء يوم الإثنين، عن خسائر السيول التي اجتاحت وادي العوسج شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية جلولاء مهدي الكروي لوكالة شفق نيوز، إن "السيول التي اجتاحت وادي العوسج في مركز الناحية شمال شرقي ديالى جرفت 6 سيارات تضررت إحداها فيما دخلت المياه الى 3 منازل قرب الوادي".

وأضاف أن "المركبات تعود لمواطنين تركوها في الوادي وذهبوا للتبضع من السوق لكن السيول اجتاحت الوادي بشكل مفاجئ وجرفتها".

وأشار الكروي الى أن "القوات الأمنية والطواقم الخدمية استنفرت وأخرجت السيارات من المياه، فيما تم سحب المياه من المنازل والأوضاع تحت السيطرة بالوقت الراهن".

وكان مصدر محلي أفاد عصر اليوم باجتياح السيول لوادي العوسج في ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى وجرفها لعدد من السيارات.