جلسة "حاسمة".. مجلس ذي قار يستعد لاستجواب واقالة المحافظ اليوم

شفق نيوز/ يعقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، جلسة "حاسمة" لاستجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي وتحديد بقائه من عدمه، وسط انقسام بين أعضائه.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة منقسم حالياً الى كتلتين الأولى مع المحافظ مرتضى الابراهيمي ويقودها المحافظ الأسبق احمد الخفاجي، بينما الكتلة الثانية التي ضد المحافظ داخل المجلس، يقودها المحافظ السابق، محمد هادي".

وبين المصدر، ان " الكتلة التي ضد المحافظ يبلغ عددها 10 أعضاء داخل المجلس، بينما التي مع المحافظ 8 أعضاء "، لافتا إلى أن"المجلس عد المحافظ غائبا عن جلسة الاستجواب الماضية".

واضاف المصدر، ان "الساعات المقبلة ستشهد ربما الكثير من التقلبات السياسية بين الأطراف"، مؤكدا أن "جلسة اليوم ستكون الفيصل في بقاء المحافظ من عدمه".

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس محافظة ذي قار، "استجواب المحافظ واستضافة قائممقام قضاء الناصرية وقائد شرطة ذي قار ومدير بلدية الناصرية ومدير عقارات الدولة ومدير زراعة ذي قار ومدير قسم التخطيط في مديرية الزراعة ومدير أملاك مديرية الزراعة، إضافة الى مناقشة آلية توزيع الوحدات الادارية.