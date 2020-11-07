جلده بـ"كيبل" كهربائي.. طفل يستغيث بالله والائمة لينجو من تعذيب والده الوحشي في ذي قار

شفق نيوز/ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مرئيا لأب يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفل صغير يعتقد انه ابنه.

ويظهر التسجيل المرئي الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن رجلا يبدو في العقد الثالث من عمره يقوم بجلد طفل صغير بواسطة "كيبل" كهربائي والركل على الصدر والوجه والرقبة في محاولة لكتم انفاسه، في حين كان الطفل يتوسل بوالده ويعده بـ"التوبة" مرددا اسماء الأئمة ليكف عن ضربه. دون ان يتضح سبب قيام الوالد بضرب ابنه بهذا الشكل الوحشي.

ولم يتسن لوكالة شفق نيوز التأكد من صحة الفيديو ومكان وتوقيت تصويره.







