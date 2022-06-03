"جلدها بدون رحمة" .. توقيف رجل عنّف أبنته بوحشية في الموصل

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ان القضاء اصدر امراً بتوقيف رجل قام بتعنيف زوجته وابنته بوحشية، وذلك في مدينة الموصل.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه ذلك الشخص وهو ينهال بالضرب المبرح على فتاة هزيلة الجسم بواسطة جلدها بدون رحمة بحزام رجالي، مما أثار سخطاً واسعاً لكل من شاهد الحادثة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم، إن مفرزة من الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام قدمت في ساعة متأخرة من الليل، بالتعاون مع مفرزة من مديرية حماية الأسرة والطفل، والقوة الماسكة للأرض الدعم النفسي، والمعنوي، والرعاية الصحية لطفلة معنفة في محافظة نينوى، بعد أن تداول ناشطون مقطعا فيديويا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتعرض لتعنيف شديد من قبل والدها.

جاء ذلك إثر تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من قبل ناشطين من أصدقاء الشرطة المجتمعية، لحماية الطفلة من التعنيف، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة ايضا أنه تم التحرك الفوري نحو الحالة وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري الدقيق تم التعرف والوصول إلى منزل الضحية.

وبدورها قامت المفرزة بنقل الطفلة المعنفة بساعة متأخرة من الليل الى المشفى لفحصها وتقديم العلاج اللازم لها.

الى ذلك أصدر قاضي التحقيق الخافر أمرا قضائيا بالقبض على والد الطفلة لتقديمه الى العدالة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

من جهته قال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المدعو (محمد حنش) كان موقوفا يوم امس بدعوى تعنيف زوجته في قسم حماية الاسرة والطفل من العنف الأسري، وخرج بكفالة ليعود في ذات الليلة ويعنف طفلته لأنها تأخرت في إحضار الماء له.

واضاف المصدر أنه بحسب اعترافات حنش فإن ادعى أنه كان مخمورا أثناء ضربه لابنته، مشيرا الى انه ستتم إحالته للقضاء من أجل محاكمته على تكرار حالات التعنيف ضد أفراد أسرته.