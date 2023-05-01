إجلاء 19مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، بإجلاء 19 مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة في السعودية.

وقال أحمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم إجلاء (19) مواطن عراقي من السودان إلى مدينة جدة، تمهيداً لمغادرتهم إلى ⁧‫العراق‬⁩.

وأضاف، نقدر ونثمن الجهود الإنسانية المبذولة من الجهات ⁧‫السعودية‬⁩ المختصة في تسهيل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأمس الأحد، أعلنت الخارجية العراقية، اجلاء 14 مواطناً عراقياً من السودان الذي تدور فيه منذ اكثر من أسبوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.