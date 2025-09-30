جفاف سد عراقي بالكامل.. خزينه المائي سينتهي بعد 15 يوماً

شفق نيوز- ديالى

حذر مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى نبيل العبيدي، يوم الثلاثاء، من "خطر وشيك" يهدد مناطق وقرى الناحية بفعل الجفاف الذي ضرب الناحية خاصة سد العظيم.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "سد العظيم والذي يعتمد على الأمطار والسيول جف بالكامل في الوقت الحالي ولم يتبقى فيه سوى 9 أمتار وفق المعلومات المتوفرة لدينا"، مشيراً إلى أن "ما تبقى فيه من مياه ملوثة ولا تصلح للاستخدام".

وأضاف أن "خلية الأزمة اجتمعت في الناحية اليوم وتوصلنا إلى نتيجة حتمية وهي عدم كفاية المياه المتوفرة لأكثر من 15-20 يوماً كحد أقصى"، مؤكدا أن "مناطق وقرى الناحية تعاني من واقع مأساوي بفعل الجفاف ومعظم المناطق والقرى نرسل إليها مياه الشرب بالسيارات الحوضية".

وبين أن "مشروع ماء العظيم المركزي لم ينجز منذ 10 سنوات وهو بقيمة 28 مليار دينار، ولابد من إحالته للتنفيذ والاعتماد بشكل كلي على نهر دجلة وإنهاء معاناة سكان ناحية العظيم المستمرة منذ أكثر من 5 عقود".

هذا ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.

بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.