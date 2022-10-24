"جفاف العراق" يثير اهتمام النرويج واستبيان يرصد معاناة الناس

شفق نيوز/ كشف المجلس النرويجي للاجئين، يوم الاثنين، أن أكثر من 60% من العوائل العراقية تعاني من الحصول على ماء الشرب الصالح للاستهلاك البشري، فيما لم تنجح نحو 90% من محاولات زرع حقول القمح بسبب الجفاف.

وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة "فرانس برس" للأنباء، أنه مع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبةً بالوصول إلى مياه الشرب، فيما شهدت 25% من الأسر تراجعاً كبيراً في محاصيلها الزراعية، وفقاً لاستبيان أجراه المجلس النرويجي للاجئين.

وشمل الاستبيان 1341 عائلة من خمس محافظات عراقية، لا سيما الأنبار غرباً والبصرة في الجنوب ونينوى في الشمال، فيما يعاني العراق للعام الثالث على التوالي من انخفاض في الأمطار ومستوى الأنهار.

وقال مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق، جيمس مون "نحن نشهد استمرار الضرر الناجم عن أزمة المناخ والمياه في العراق"، مضيفاً "يشهد الناس تلاشي أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم مع كل عام يمر. الأراضي التي لطالما غذت شعباً تجف بسرعة".

وبيّنت نتائج الاستبيان أن الجفاف أثّر "بشكل مباشر" على قدرة العائلات بالوصول إلى مياه للشرب والري و"الانخفاض في محاصيل القمح والخضروات والفاكهة".

وبحسب التقرير، قالت "61% من العائلات إن إمكانية وصولها إلى مياه الشرب والاستخدامات اليومية قد تناقصت خلال العام الماضي".

كذلك، "قالت واحدة من بين كل خمس عائلات إن المياه نفذت لديها تماماً أو إنها باتت مرغمة على الاعتماد أكثر فأكثر على الاعتماد على مياه ذات نوعية متدنية".

وفي محافظة البصرة حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبّا في البحر، تفتقر بعض الأقضية لمياه الشرب من "الأقنية والأنهر بسبب الانخفاض الشديد بمستوى المياه والملوحة المرتفعة".

وأفاد الاستبيان أن ما يعادل ربع العائلات التي جرى استطلاعها شهدت فشل أكثر من "90% من محصول القمح هذا الموسم كنتيجة مباشرة لنقص المياه، وكذلك 25% آخرون إنهم لم يحققوا أي أرباح صافية من محصولهم من القمح لعام بأكمله".

كما أجبرت فترات الجفاف الطويلة ربع الأسر الزراعية على الاعتماد على المساعدات الغذائية وسط نقص في المحصول.

وكنتيجة أجبرت 35% من العائلات على تخفيض استهلاكها الغذائي، كما أن "42% من العائلات إن إنتاجها من الشعير والفاكهة والخضار قد تراجع بالمقارنة مع الموسم السابق".

وبات النزوح الناجم عن التغير المناخي، واقعاً في العراق، الذي يعدّ بحسب الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً للتغير المناخي.

وقال تيسير البالغ من العمر 42 عاماً للمجلس النرويجي إنه يفكر في مغادرة أرضه في الحويجة في شمال العراق، حيث "يتوقع خسارة مدمرة في الدخل".

وكان هذا المزارع يكسب 6800 دولاراً في كل موسم، لكن هذا العام "قد لا أحصل حتى على مليوني دينار (1400 دولار أميركي) لأنني لم أتمكن من زراعة سوى نصف أرضي ولن أحصل إلا على نصف الإنتاج الذي كنت أحصل عليه".