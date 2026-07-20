جسر داقوق يدخل الخدمة بعد إعادة إنشائه بكلفة تجاوزت 13 مليار دينار

شفق نيوز- كركوك

افتتحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الاثنين، جسر داقوق في محافظة كركوك، ليدخل الخدمة رسمياً بعد إعادة إنشائه على الطريق الاستراتيجي الرابط بين بغداد وكركوك ومحافظات إقليم كوردستان.

وقال مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن الجسر افتُتح بحضور مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار، حسين جاسم كاظم، ممثلاً عن الوزارة، والنائب الأول لمحافظ كركوك ريبوار طه، وعدد من المسؤولين المحليين.

وأضاف أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية، لوقوعه على طريق بغداد – كركوك، الذي يربط محافظات شمال العراق بوسطه وجنوبه، ويشكل ممراً رئيسياً للمركبات المتجهة إلى محافظات إقليم كوردستان.

وأوضح أن طول الجسر يزيد على ألف متر، وبعرض 12.5 متراً، ونُفذ خلال 200 يوم، بكلفة بلغت 13 ملياراً و306 ملايين و864 ألف دينار عراقي، وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وأشار إلى أن المشروع تضمن هدم وإزالة 48 فضاءً كونكريتياً تضررت بفعل السيول والفيضانات في وادي الشاي، وإنشاء جسر كونكريتي جديد، إلى جانب تنفيذ أعمال التأثيث والتخطيط المروري، ونصب أعمدة الإنارة، والتكسية الحجرية لمقتربات الجسر، وتبطين مجرى الوادي بحجر الجلمود، وأعمال التسليح والصب بالكونكريت.

وأكد أن افتتاح الجسر سيسهم في تقليل الاختناقات المرورية، وتقليص زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة، فضلاً عن دعم حركة نقل البضائع والمسافرين بين المحافظات.