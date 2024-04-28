جسر "الزركة" يقطع الطريق بين طوزخورماتو وتكريت.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الأحد، بانهيار جزء من الطريق والجسر الرابط بين طوزخورماتو ومدينة تكريت ما أدى إلى انقطاع تام لحركة المرور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طريق وجسر الزركة الرابط بين طوزخورماتو وتكريت، مركز محافظة صلاح الدين، انهار بسبب تخسفات وتعرض أرضيته إلى سيول مائية مما تسبب بأضرار في الطريق نتج عنها انهيار جزء من الطريق والجسر وإغلاق الطريق بشكل كامل".

وتابع أن "الجسر يعتبر الطريق الرئيسي الرابط بينها طوزخورماتو ومحافظة وصلاح الدين، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى التوجه نحو محافظة كركوك ومنها إلى مدينة تكريت".