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جسر الجمهورية ببغداد.. ارتفاع أعداد الإصابات بين المتظاهرين وأفراد الأمن 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T09:50:31+0000
جسر الجمهورية ببغداد.. ارتفاع أعداد الإصابات بين المتظاهرين وأفراد الأمن 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بارتفاع أعداد الإصابات بين المتظاهرين وأفراد الأمن على جسر الجمهورية ببغداد. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة الامنية بدأت باستخدام الرصاص المطاطي لإبعاد المتظاهرين عن الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية، فيما يقابله المتظاهرون بقناني المولوتوف والحجارة وبنادق الصيد، ما أدى لارتفاع حصيلة المصابين إلى 17 شخصا، من المتظاهرين، و6 من أفراد الأمن. 

وفي وقت سابق، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي،   بقيام عناصر "مندسة" وسط المتظاهرين في بغداد باستخدام "المولوتوف وبنادق الصيد" والاعتداء على القوات الأمنية، داعية الى تسلميهم فوراً. 

وتمكن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية،  من ازالة البوابة الحديدية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد، في بداية جسر الجمهورية كحاجز أول يمنعهم من التقدم نحو المنطقة الخضراء .

وأخبر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين رموا بالأعمدة الحديدية للبوابة الى مياه نهر دجلة، موضحاً أنهم وبعد هذه الخطوة، قد تجاوزوا خط الصد الأول للجسر الجمهورية، ويستعدون لتجاوز بقية الخطوط باتجاه المنطقة الخضراء.

وانسحبت قوات حفظ القانون انسحبت من الحاجز الأول على جسر الجمهورية، وتوجهت الى نصف الجسر مع بقاء وجود المتظاهرين عند صبات الحاجز المذكور.

 

 

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