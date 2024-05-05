جرّاء شدة الإصابة.. وفاة الطفلين التوأم المصابين بحريق منزل وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صحة كركوك، يوم الأحد، بأن الطفلين اللذين أصيبا بحروق إثر احتراق منزلهم وسط المحافظة، توفيا جراء شدة الإصابة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الطفلين التوأم اللذين أصيبا بحروق شديدة جراء احتراق منزلها في حي الواسطي قرب مجمع المدارس توفيا بسبب شدة الإصابة والحروق كانت شديدة وتوفيا ونقلا للطب العدلي لتسليمهما لذويهم وإجراء مراسم دفنهما".

وكانت مديرية الدفاع المدني في كركوك، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن طفلين صغيرين أصيبا بحروق شديدة بعد ان تركهما والدهما في المنزل وغادرها وسط المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا وقع في منزل يقع في حي الواسطي قرب مجمع المدارس وجامع السيد طه السيد عواد النعيمي وسط كركوك حيث وقع الحريق في منزل فيه طفلين صغيرين".

وأكد ان" الطفلين تركهما والدهما نائمين وذهبا خارج المنزل وأبقيا الطفلين نائمين ووقع الحريق وهما نائمين وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخراج الطفلين من المنزل وهنا على قيد الحياة".

وتابع أن الطفلين هما توأم بعمر ثلاثة سنوات تم نقلهم الى شعبة الحروق بمستشفى آزادي و نسبة الحرق 80/90 ‎%‎ وهم الان رعاية طبية".