جريمة مروعة في ذي قار.. امرأة تحرق زوجها بعد إقدامه على الزواج من ثانية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها امرأة بحق زوجها وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "زوجة أقدمت على اضرام النار بزوجها أثناء نومه في غرفتهما حيث قامت برش الغرفة بمادة النفط واشعالها، وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه"، لافتا إلى أن " الزوج بعد نهوضه من النوم حاول الهرب من غرفة النوم ولكنه لم يستطع فاختبئ في (ثلاجة) الغرفة حتى التهمتها النيران بشكل كلي".

وأضاف، أن" مواطني المنطقة هرعوا لإطفاء النيران في المنزل عندما شاهدوا النيران تخرج من شرفات المنزل، حيث شاهدتهم زوجته وهربت من المنزل إلى مكان مجهول "، مضيفا أن" قاضي التحقيق أصدر أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة 405‪ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / الشروع بالقتل

وبين المصدر، أن " الزوج تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت نسبة حروقه كبيرة جدا، حيث تم نقله لاحقا لمنطقة الاهواز في جمهورية إيران، حيث تجاوز مرحلة الخطر رغم بلوغ نسبة الحروق في جسده أكثر من 60%".

ونوه المصدر، إلى أن" سبب إقدام الزوجة على ارتكاب هكذا فعل مروع بحق زوجها، كان نتيجة قيام المجنى عليه بالزواج من امرأة ثانية، حيث انه متزوج منذ 14 عاما الزوجة الجانية ولم تستطع انه تنجب أطفالا له".