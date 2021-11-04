جريمة مروعة بنينوى .. اتفق مع عشيقته على الزوج بعد الهروب ليقتلها بالتعاون مع زوجته الأولى

شفق نيوز/ أقدم رجل من أهالي قضاء "تلكيف" شمال مدينة الموصل على قتل عشيقته بعد الاتفاق معها على الهروب من بيت أبيها والزواج منها بموافقة الزوجة الأولى.

ضابط في شرطة محافظة نينوى يسرد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل الحادثة قائلا: قبل قرابة 30 يوما، و بعدما اتفق مع عشيقته للهروب من منزلها دون علم أهلها ليتزوجها وبالفعل وافقت على كلامه وغادرت المنزل لتستقر عنده، وبقيت معه بعلم زوجته الأولى.

وأضاف أن الرجل اختلف مع زوجته الثانية والتي هي عشيقته، واعتدى عليها، وقتلها طعنا بسكين، ودفنها في حديقة المنزل بالتعاون مع زوجته الأولى، مشيرا إلى أن الجثة بقيت لأكثر من 25 يوماً وبدأت الرائحة تنتشر في الحي، ليقومان بإخراجها، ورميها على الطريق الحولي في تلكيف.

ونوه إلى أنه بعد عثور الشرطة على الجثة فُتح تحقيق بالحادث باشتراك مديريتين من مديريات الشرطة، وجرت المتابعة حتى عُثر على دليل منذ يوم هروبها وكيف غادرت المنزل.

وتابع تابع الضباط التفاصيل بالقول إنهم "وصلوا الى داخل الحي السكني الذي ذهبت إليه ومن خلال التفاصيل التي جمعت استطاعوا الوصول الى المنزل الذي دخلت اليه وبعد التحقيق مع الساكنين في المنزل اعترف الزوج (عشيقها) و زوجته بارتكابهما الجريمة وتحدثا بالتفاصيل عما جرى منذ يوم الحادثة وحتى ساعة العثور على الجثة على الطريق الحولي.