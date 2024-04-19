جريمة لأسباب شخصية.. الكشف عن تفاصيل اغتيال "الشاب مؤتمن" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر بقيادة شرطة ذي قار، يوم الجمعة، بتوصل القيادة لكشف ملابسات اغتيال "الشاب مؤتمن" الذي تعرض للقتل قبل أكثر من عشرة أيام في المحافظة، مبيناً ان الاغتيال أسبابه "شخصية" وتم إلقاء القبض على الجاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة ذي قار توصلت إلى نتائج بشأن التحقيق بحادثة اغتيال الشاب مؤتمن".

وأضاف أن "التحقيقات بيّنت ان عملية اغتيال الشاب مؤتمن جنائية وليست سياسية كما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وأن التحقيقات أشارت إلى أن منفذ الجريمة صديقه وقام بجريمته لأسباب شخصية".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية في المحافظة اعتقلت المتهم وتم تصديق أقواله قضائيا وإجراء كشف الدلالة في موقع الجريمة".

يذكر أن المجني عليه الشاب مؤتمن، تعرض للقتل في 9 نيسان الجاري، بقضاء سوق الشيوخ في منطقة آل وشاح بمحافظة ذي قار.