جريمة "غامضة" تهز ذي قار.. العثور على جثة فتاة قضت "خنقاً" بعد حرق منزلها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الإثنين، بأن جريمة مروعة هزت مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "بلاغاً أمنياً عن احتراق احد المنازل بمنطقة التضحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، ورد للقوات الأمنية حيث تم اقتحامه من فرق الدفاع المدني لغرض إخماد النيران، وعثروا بداخله على جثة فتاة محروقة ومقتولة بظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية ارسلت الجثة للطب العدلي، وتبين لاحقا إنها مقتولة خنقاً بحسب التقرير الطبي"، لافتا إلى ان "الجريمة الغامضة تمت احالتها لشعبة المكافحة للتحقيق بها ".