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جريمة تهز ذي قار.. قتلت ابن اختها ثم انتحرت رميا بالرصاص

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-03T10:50:46+0000
جريمة تهز ذي قار.. قتلت ابن اختها ثم انتحرت رميا بالرصاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع جريمة قتل وانتحار غامضة في قرية المراشدة التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المجني عليه تولد 2004، وهو طالب، قتل بطلق ناري في البطن والصدر من سلاح نوع (كلاشنكوف) من قبل خالته تولد 2003، (ربة بيت)".

وأضاف المصدر، أن "الجريمة وقعت عندما قامت الجانية بقتل المجني عليه، ولتنتحر على الفور، مستخدمة السلاح نفسه، بواسطة إطلاق النار على رأسها"، لافتاً إلى أن "أسباب وقوع الحادثة ما تزال غامضة".

في سياق آخر، أعلنت شرطة كَرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مصرع امرأة جراء صعقة كهربائية في قضاء كلار.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من مواليد 1986 توفيت صباح اليوم، في منزلها بحي (شيروانة)، نتيجة صعقة كهربائية".

وأضاف قدوري، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى مستشفى طوارئ الشهيد هزار في كلار، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

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