جريمة تهز النجف: أب مفرج عنه بقانون العفو يعذب ابنته حتى الموت

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقتل رجل لأبنته ذات الـ14 عاما، بمساعدة نجله الأكبر، بعد تعذيبها لأيام، فيما بين أن الأب مفرج عنه بقانون العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا أقدم على تعذيب ابنته لمدى 4 أيام، بمساعدة نجله، بعد أن اتهمها بسرقة مبلغ مالي منه، ما أدى لوفاتها نتيجة للتعذيب".

وأضاف أن "الفتاة ذات الـ14 عاما، تم نقلها من قبل والدها للمستشفى بناحية العباسية جنوبي النجف، وأدعى أنها كانت مختطفة بطريق الزائرين لكربلاء، ومن ثم ألقيت أمام منزله، قبل أن يهرب من المستشفى".

وبين أن "إدارة المستشفى تواصلت على الفور مع الأجهزة الامنية وابلغتهم بالحادث، حيث قام فريق من مكافحة اجرام الكوفة بمتابعة الحادثة، حيث تكشفت خيوط الجريمة على يد اشقاء المجنى عليها الصغار، حيث اعترفوا صراحة بان الأب وشقيقهم الأكبر وراء حادثة شقيقتهم"، مضيفا أنه "تم توقيف الابن الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، فيما تواصل الأجهزة الامنية ملاحقة الاب الذي هرب إلى جهة مجهولة الهوية".

وأوضح أن "الأب كان مسجون بتهمة تعاطي المخدرات وتجارة السلاح، قبل أن يطلق سراحه بقانون العفو العام".