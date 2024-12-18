جريحان اثر عراك بالأيدي بين حماية محافظ كركوك ورئيس مجلسها

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باندلاع مشاجرة بالأيدي بين حماية رئيس الحكومة المحلية في كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة ابراهيم الحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكا بالايدي حصل بين عناصر حماية المحافظ ورئيس المجلس إثر خلاف حصل بينهم في بوابة الدخول لمبنى الحكومة المحلية.

وأضاف أن الحادث اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحماية بجروح احدهما خطيرة نقل بسببها الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى ان القوات الامنية تدخلت وفضت الشجار.