جرفتها مياه الأمطار.. العثور على قطع أثرية في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد ، العثور على مجموعة من القطع الأثرية في منطقة "بورسيبا" الأثرية، بعدما جرفتها مياه الأمطار.

وقال مدير قسم شرطة حماية الآثار العميد الحقوقي غازي سامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا وبالإشتراك مع ممثلي جهاز الأمن الوطني ومفتشية آثار المحافظة ، تمكنت من خلال جولة تفقدية على موقع مدينة بورسيبا الأثرية، من العثور على (32) قطعة أثرية ومسكوكات تعود الى الفترات الإسلامية".

وأضاف، أن "القطع ظهرت على سطح الارض نتيجة تجريف الموقع جراء سقوط الأمطار في الآونة الأخيرة، مؤكداً تسليمها جميعاً الى مفتشية آثار بابل لغرض إرسالها الى المتحف العراقي".