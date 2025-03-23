جرفتها الأمطار .. اكتشاف 111 قطعة أثرية في مدينة بورسيبا جنوبي بابل (صور)

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الأحد، بتنفيذ عملية أمنية مشتركة اسفرت عن اكتشاف 111 قطعة أثرية في مدينة بورسيبا جنوبي المحافظة كانت قد جرفتها الأمطار.

وقالت القيادة في بيان اليوم، أنها "نفذت، ممثلة بقسم شرطة حماية الآثار والتراث ، وبالتنسيق مع مفتشية آثار وتراث بابل ومفرزة من الأمن الوطني في بابل ، عملية أمنية مشتركة داخل مدينة بورسيبا الأثرية في قاطع جنوب المحافظة ، حيث تم العثور على (111) قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، ظهرت على سطح التربة بسبب الأمطار الأخيرة".

وأكدت قيادة الشرطة على أهمية هذا الاكتشاف في سياق الجهود المبذولة لحماية المواقع الأثرية من عمليات التنقيب غير المشروع والتهريب .

وأشارت إلى أن القطع الأثرية المكتشفة ستخضع للدراسة والتحليل من قبل خبراء مختصين في مفتشية آثار وتراث بابل لتحديد هويتها وأهميتها التاريخية .