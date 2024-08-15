جردة حساب بأعداد الزوار الايرانيين الداخلين للعراق وحصيلة بالوفيات والإصابات

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا الداخلية العراقية والايرانية، يوم الخميس، عن أعداد الزوار الايرانيين الداخلين الى العراق للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية.

وقال مير أحمدي وكيل وزير الداخلية الايراني للتلفزيون الإيراني، إن "عدد الزوار الذين دخلوا الى العراق حتى الآن بلغ مليون وخمسمائة ألف زائر".

وأشار الى "تسجيل 5 حالات وفاة بين الزوار 2 في النجف و2 في كربلاء وواحدة في الناصرية، اضافة الى 870 زائرا تعرضوا الى ضربة شمس".

من جانبه قال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، إن العراق استقبل نحو (900) الف زائر من جميع المنافذ البرية والجوية منذ 5 آب الجاري ولغاية يوم 14 من الشهر ذاته".

وتابع "من المؤمل ان تتوافد اعداد مليونية خلال الأيام القادمة".