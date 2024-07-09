جرحى وزارة الدفاع في كركوك يطالبون بقطع أراض: حمينا الأرض ولا نملك شبراً (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من جرحى منتسبي وزارة الدفاع من سكنة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، مطالبين إدارة المحافظة بتخصيص قطع أراض ضمن التعليمات المنصوص عليها من قبل الادارة المحلية.

وقال احد المتظاهرين ويدعى عماد محمود لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من جرحى منتسبي وزارة الدفاع من أهالي وسكنة محافظة كركوك، تظاهروا للمطالبة بأبسط الحقوق المنصوص عليها في لوائح حقوق الإنسان"، مؤكداً بالقول "حمينا الأرض ولا نملك منها شبراً واحداً".

وتابع أن "الجرحى يبلغ عددهم بحدود 265 جريحاً وبنسب متفاوتة ومن لديه عجز بحدود 60 بالمئة وهناك اكثر اقل حسب نوع الجروح، ومنذ عام 2019 قدمنا معاملات قانونية ومستمسكات اصولية ولكننا لم نجد أي حل للمشكلة".

وأكد أن "تظاهرة اليوم كانت امام بوابة محافظة كركوك وشكلنا لجنة للقاء المحافظ أو معاونه فالتقينا معاون المحافظ علي حمادي حيث وعدنا بأنه سوف يدرس الموضوع مع اللجنة الخاصة بتوزيع الاراضي".

وقال متظاهر آخر يدعى عبد الله جليل لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة هي رسالة موجه الى لجنة 419 في ادارة كركوك والتي هي المسؤولة عن توزيع الاراضي مطالبنا أنصاف الجرحى وعدم التلاعب بمصير الجرحى فنحن لدينا عوائل ونريد سقف يحمينا وأطفالنا وقدم حياتنا دفاعا عن الوطن واليوم لا نملك شبر ارض في العراق نريد قطع اراضي اسوةً بباقي الذين استلموا".